С июля чехи будут платить за газ на 80 процентов больше

Домохозяйства, которые покупают природный газ у чешского оператора ČEZ и имеют бессрочный договор, должны быть готовы к чрезвычайному повышению цен на газ. С июля 2022 года цены вырастут на 76-86 процентов по сравнению с последним прайс-листом в начале февраля, в зависимости от норм потребления. При более высоком потреблении ежегодные платежи увеличатся на многие десятки тысяч крон.

«Ситуация, к сожалению, беспрецедентная. Цены поднялись до новых рекордов из-за ситуации на Украине, и долгое время будут очень высокими, чего нельзя было ожидать», – сказал порталу «Право» представитель CEZ Роман Газдик.

«Аспект безопасности также гораздо важнее. В настоящее время из-за надежности поставок и снабжения мы должны покупать больше газа по невыгодным в настоящее время оптовым ценам до следующего отопительного сезона, – пояснили в пресс-службе CEZ. – К сожалению, это будет отражено в прайс-листах для некоторых конечных потребителей на следующий отопительный сезон».

Повышение цен коснется примерно пятой части клиентов. Остальные четыре пятых теперь имеют фиксированную цену. Но у десятой части из последней категории фиксация цен заканчивается во второй половине года.

С 1 июля кубометр газа для домохозяйств с бессрочным договором, которые имеют годовое потребление 80 кубометров, будет стоить почти 53 кроны. Это на 76 процентов больше, чем в феврале текущего года. Таким образом, домохозяйство будет платить более 4200 крон в год, тогда как раньше оно тратило на газ 2400 крон.

Домохозяйство которое потребляет 1800 кубометров в год, будет платить 49,55 крон за кубометр – это более 89 000 крон в год, тогда как по февральскому прейскуранту он стоил 48 300 крон. Семьи, которые потребляют 3000 кубометров, будут платить 49,13 чешских крон за кубометр, то есть более 147 000 крон в год, тогда как по февральским ценам они тратили 79 730 крон в год.

Прага, Елена Васильева

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