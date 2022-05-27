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Пятница, 27 мая 2022, 10:22 мск

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Венгрия с сегодняшнего дня ограничила «бензиновый туризм»

Венгрия с 27 мая вводит ограничения на «бензиновый туризм». Теперь в стране заправиться бензином или дизтопливом могут только автомашины с венгерскими номерами. Иностранцы также смогут заправить автомобили, но не по внутренним, а по рыночным ценам, сообщили в канцелярии премьер-министра.

С 15 ноября 2021 года правительство заморозило цены автомобильное топливо на три месяца и держит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру. В других странах ЕС цены на бензин уже вышли за пределы 2 доллара.

Будапешт, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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