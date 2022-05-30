Берлин потратит 100 млрд евро на модернизацию армии

Берлин будет финансировать свою армию за счет дополнительного долга в обход конституционных норм, строго ограничивающих возможность бюджетного дефицита.

Правительство и консервативная оппозиция Германии в воскресенье вечером договорились нарушить бюджетные правила национальной конституции, чтобы высвободить 100 миллиардов евро на модернизацию армии перед лицом российской угрозы.

Компромисс в этом направлении был зафиксирован после длившихся несколько недель трудных переговоров между партиями коалиции – социал-демократами, экологами и либералами – и консервативной политической семьей бывшего канцлера Ангелы Меркель, указали AFP представители этих движений.

Соглашение позволит выполнить обещание, данное канцлером Олафом Шольцем в конце февраля после начала российского наступления на Украину: высвободить специальный фонд в размере 100 млрд евро для перевооружения страны в течение следующих нескольких лет и модернизации Бундесвера, оборудование которого устарело.

В то же время Берлин сможет достичь поставленной НАТО цели выделять 2% национального ВВП в год на оборону. Согласно тексту соглашения, полученного AFP, эта цель будет достигнута «в среднем за несколько лет».

Военный фонд будет финансироваться за счет дополнительного долга. А для этого нужно было обойти закрепленные в национальной конституции нормы, именуемые «долговым тормозом», которые жестко ограничивают возможность бюджетного дефицита.

Вот почему правительству нужна была поддержка главной оппозиционной силы, консервативной ХДС/ХСС – для принятия этого исключения ему нужно было большинство в две трети в парламенте. 100 миллиардов будут выплачены в «специальный фонд» вне государственного бюджета.

AFP отмечает, что переговоры были тяжелыми. Они были такими не только в вопросе использования денег, но и по части политики в отношении Украины, из-за которой власть и оппозиция спорят уже несколько недель. Консерваторы особенно критикуют канцлера социал-демократа за робость поддержки Киева перед лицом России в плане поставок оружия.

Берлин, Елена Васильева

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