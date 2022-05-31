Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз

Премьер-министр Италии Марио Драги в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС во вторник, 31 мая, заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, – сообщает РИА Новости.

Глава итальянского кабмина на пресс-конференции сказал: «Статус кандидата обнаруживает возражения со стороны почти всех крупных европейских стран, если не всех, кроме Италии. В последние месяцы, чтобы подсластить пилюлю, возникли концепции замены статуса кандидата на принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран «в ожидании».

При этом, Драги заявил, что «все эти концепции неприемлемы для украинцев. Но на них еще с подозрением смотрят другие страны, которые годами стоят в очереди на вступление. Можно иметь статус кандидата, и мы можем его предоставить, но пока этого не предвидится из-за оппозиции со стороны других стран. Можно задуматься о быстром процессе, который сегодня не существует, к такому статусу, и Еврокомиссия представит доклад в конце месяца. ЕК достаточно благосклонно относится к такой перспективе».

Следует отметить, что глава МИД Франции Катрин Колонна также во вторник, 31 мая, сообщила, что Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня.

Брюссель, Иван Бабурин

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