Немецкий генерал: Россия возьмет Донбасс под контроль в ближайшие дни

Немецкий генерал в отставке Роланд Катер считает, что Украина потеряет контроль над всей территорией Донбасса в «ближайшие дни или недели». Об этом он сказал в интервью Die Welt. Генерал отметил, что завоевание Донбасса сейчас является высшим приоритетом российской армии.

«У меня сложилось впечатление, что русские изменили свою стратегию в последние дни и недели. Они явно сосредоточились на Донбассе и массово сосредоточили там свои силы», – сказал Катер. Получение контроля над Донбассом – это, по словам генерала, «дело дней, в лучшем случае недель». Генерал предполагает, что Донбасс свяжут с Крымом – будет налажено сухопутное сообщение.

«Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой. Сначала возьмите Донбасс под свой контроль, а потом готовьтесь и двигайтесь дальше. И я предполагаю, что будет сделано все, чтобы наладить прочную дорогу с Крымом через Мариуполь и другие города-порты», – сказал Катер.

Решение США не поставлять Украине ракеты большой дальности, по мнению генерала Картера, соответствует результатам последнего саммита Североатлантического альянса.

«На последнем саммите НАТО было решено, что будут приложены все усилия для того, чтобы Североатлантический альянс не был вовлечен в эту войну. А также говорилось о необходимости предотвратить все, что может привести к тому, что Россия скажет, что НАТО сейчас вступило в эту войну», – добавил генерал.

Берлин, Елена Васильева

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