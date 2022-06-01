Россия выбрала жестокую тактику боевых действий и будет ее придерживаться – The Guardian

Россия изменила тактику своих боевых действий на Украине. Она концентрирует свои силы на меньшем участке и перед самой атакой засыпает вражеские позиции рядом ракет и гранат. Безжалостная тактика ее недавнего успеха в Северодонецке будет продолжаться, сказал The Guardian его аналитик Питер Бомонт.

По мнению Бомонта, «продолжение нынешней тактики свидетельствует о сосредоточении большого количества солдат, гаубиц и ракетных комплексов под Курском, который находится недалеко от границы России с Сумской областью Украины».

Тактика сосредоточения большего количества сил на меньшем участке также подтверждается отчетом британской военной разведки, опубликованным в среду.

«Наземные операции России по-прежнему представляют собой большое количество огневых средств, сосредоточенных на небольшом участке Луганской области. В течение понедельника и вторника активизировались бои на улицах Северодонецка, где российские силы продвигаются ближе к центру города», – говорится в сообщении британской разведки.

«За пределами Донбасса Россия продолжает атаковать ракетами большой дальности инфраструктуру по всей территории Украины», – добавила британская разведка. Смена тактики привела к успеху

«После почти ста дней военных действий российское наступление на Украине, наконец, начинает выглядеть более последовательно, оно становится стратегически более разумным и более устойчивым», – считает Майкл Кларк из британского института RUSI.

Отставной австралийский генерал Мик Райан считает, что Россия приносит плоды, также подтверждает изменение тактики.

«В апреле и начале мая, после победы украинцев в битве под Киевом, в украинские военные нарративы закралась некоторая триумфальность. Но, как недавно показали русские, сосредоточение сил на меньших участках Украины может принести им тактические победы», – признал Райан.

Бомонт говорит, что, хотя подавляющее продвижение России идет медленно, русские постоянно перемещаются. По его словам, скорость не имеет решающего значения, поскольку Россия еще не исчерпала свои резервы. Однако эта тактика ставит перед украинцами вопрос о том, какую оборонительную тактику выбрать, если они пытаются защитить каждую пядь страны ценой огромных потерь.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ежедневно погибают от 60 до 100 украинских военных и еще 500 получают ранения. Это означало бы, что каждые два дня из боя выбывает один украинский батальон.

Но тактический отход мог бы позволить русским двигаться быстрее, предупреждает Бомонт, потому что Украина является относительно плоской, с небольшим количеством естественных препятствий.

Бомонт считает, что Россия захочет получить контроль над всем Донбассом и украинской территорией на юге Азовского и Черного морей, чтобы иметь безопасный сухопутный путь в Киев.

Бомонт указывает, что скорость износа с обеих сторон неясна, и поэтому невозможно оценить силу русских для продолжения наступления и способность Украины защищаться и контратаковать.

Лондон, Елена Васильева

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