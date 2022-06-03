В Ла-Рошели под кормой судна нашли более 120 кг кокаина

Крупную партию наркотика удалось найти в Ла-Рошели. Кокаин в количестве 124,28 кг стоимостью более 7,5 млн евро был закреплен под кормой одного из суден.

Как сообщает «Фигаро» сотрудники таможни поднялись на борт для проведения обычных проверок, в частности направили трех водолазов для оценки корпуса.

Во время осмотра, заинтригованные аномальным наличием креплений, водолазы взялись осветить полость, расположенную на двенадцатиметровой глубине. Тогда-то они и заметили, что в нем хранилось несколько «блестящих мешков», сообщает таможенная служба в пресс-релизе.

Два погружения потребовались для того, чтобы поднять на поверхность три мешка с наркотиками, «упакованные в непромокаемый неопрен и утяжеленные чугунными дисками», уточняет таможня.

Капитан судна, гражданин Китая, был задержан таможней до прибытия корабля в док. Груз и экипаж, состоящий из 23 моряков китайской национальности, были переданы службам судебной полиции Управления по борьбе с наркотиками Франции (OFAST).

Описанный выше способ завоза наркотиков в последние годы беспокоит французские спецслужбы, сообщает газета Le Figaro. В 2021 году таможня изъяла 18,62 тонны кокаина, что на 105,5% больше, чем в 2020 году.

Ла-Рошель, Елена Васильева

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