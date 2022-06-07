Бойцы элитного парашютно-десантного полка в Британии устроили в казарме сексуальную оргию

Десятки бойцов элитного парашютно-десантного полка в Британии устроили в казарме сексуальную оргию. Солдаты 3-го батальона парашютно-десантного полка 16-й десантно-штурмовой бригады вступали в сексуальную связь с женщиной. Эпизоды были засняты на видео, сообщает The Sun.

По данным таблоида, женщину тайно провезли в казармы Мервилля в Колчестере, графство Эссекс, для утех, а один десантник, как сообщается, даже отдавал честь, когда его друг занимался с женщиной сексом.

Видеозапись оргии шокировала командующих армией и вынудила Королевскую военную полицию начать расследование.

Основные направления расследования заключаются в том, чтобы выяснить, как женщину доставили на базу и были ли нарушены какие-либо военные приказы.

Представитель армии сказал: «Армия ожидает от всего личного состава высочайших стандартов поведения. Любой, кто не соблюдает эти стандарты, будет подвергнут расследованию».

Армия описывает 16-ю десантно-штурмовую бригаду как «специально обученные» силы, которые «оснащены для развертывания с парашютом, вертолетом и десантированием по воздуху». Десантники должны быть готовы к выполнению «полного спектра миссий – от нестроевых операций по эвакуации до боевых действий».

Лондон, Елена Васильева

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