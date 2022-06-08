Макрон звонит Путину, чтобы узнать, о чем он думает

Президент Франции Эммануэль Макрон принял премьер-министра Чехии Петра Фиала во вторник в Елисейском дворце. Фиала спросил Макрона о его опыте общения с президентом России Владимиром Путиным и о том, видит ли он смысл в разговоре с главой Кремля после российской агрессии в Украине.

Макрон заверил его, что не разделяет взглядов Путина, но считает важным «знать, что думает российский президент и как далеко он готов зайти».

Государственные деятели в Париже действовали около часа. Помимо конфликта на Украине премьер-министр Чехии и президент Франции обсудили энергетическую политику Европейского Союза и председательство в нем, которое Чехия примет от Франции 1 июля.

Прага и Париж давно сотрудничают в области атомной энергетики. Французская государственная энергетическая компания EDF является одним из кандидатов на достройку электростанции в Дукованах.

Темой для обсуждения также стал сжиженный природный газ (СПГ) и взаимное сотрудничество двух стран.

Париж, Едена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»