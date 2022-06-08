В Берлине машина въехала в толпу: 1 погиб, 8 ранены (ОБНОВЛЕНО)

В Берлине сегодня произошло ДТП. Автомобиль въехал в пешеходов, 8 человек ранено, 1 – погиб.

Водитель транспортного средства уже арестован. Очевидцы сообщают, что за рулем был лысый полный мужчина средних лет. Инцидент произошел на оживленной улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург рядом с площадью Брайтшайдплац. Газета «Берлинер Моргенпост» сообщает, что машина Рено Клио слетела с дороги, выехала на тротуар, где снесла сад ресторана и попала в витрину магазина.

Представитель полиции, не смог уточнить, было ли это умышленным действием или потерей контроля над транспортным средством. На месте находится большое количество вооруженных полицейских. СМИ сообщают также, что на углу улиц Курфюрстендамм и Ранкештрассе спасатели соорудили так называемый «склад для пациентов». На тротуаре видны несколько носилок.

Как напоминает ТАСС, в 2016 году на Брайтшайдплац произошел теракт – исламист Анис Амри въехал на грузовике в посетителей рождественского рынка. Тогда погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.

Екатеринбург, Елена Васильева

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