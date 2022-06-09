Лишай не позволил главе НАТО встретиться с канцлером Германии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отменил рабочий визит в Берлин, где должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, из-за проблем со здоровьем. Глава альянса заболел опоясывающим лишаем, сообщает Reuters со ссылкой на анонимного представителя НАТО. Отмечается, что симптомы заболевания могли появиться у Столтенберга из-за последствий перенесенной в мае коронавирусной инфекции.

«Генеральный секретарь проведет запланированные переговоры дистанционно, а не лично», – сообщил источник агентства.

Ранее Министерство обороны ФРГ сообщило, что визит генсека НАТО в Берлин, который должен был состояться 9 июня, отменен. Причину этого решения в ведомстве не уточнили. Кроме того, Столтенберг отменил официальный визит в Румынию.

В ходе поездки в столицу Германии Столтенберг планировал встретиться с канцлером Олафом Шольцем и министром обороны Кристиной Ламбрехт. В Бухаресте была намечена встреча генсека НАТО с лидерами Румынии, Польши и Венгрии.

Москва, Наталья Петрова

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