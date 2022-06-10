Финляндия намерена построить заграждения вдоль границы с Россией

Правительство Финляндии хочет внести поправки в закон о государственной границе, чтобы разрешить строительство заграждений вдоль границы с Россией. Этот шаг направлен на усиление готовности к гибридным угрозам на фоне конфликта России с Украиной, сообщает Reuters.

Финляндия, которая в мае подала заявку на вступление в НАТО, за свою историю имела несколько войн с Россией, но нынешняя покрытая лесом приграничная зона отмечена только пограничными столбами и табличками на бОльшей части ее 1300-километровой протяженности.

Финское правительство начало предпринимать шаги по усилению наблюдения за границей, опасаясь, что Россия может попытаться оказать давление на Финляндию, отправив просителей убежища к ее границам. Ранее Евросоюз обвинил в этом Белоруссию, когда сотни мигрантов с Ближнего Востока, Афганистана и Африки застряли на белорусско-польской границе во второй половине прошлого года.

Предстоящие изменения в финском законодательстве также включают предложение разрешить прием заявлений о предоставлении убежища только в определенных пунктах пересечения границы. В соответствии с действующими правилами ЕС мигранты имеют право подать заявление на получение убежища в любой точке въезда в страну ЕС.

Измененный закон должен позволить строить барьеры, например, заборы, а также новые дороги для облегчения патрулирования вдоль границы с финской стороны. «Позже правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических районах восточной границы на основе оценки финской пограничной службы», – заявила в четверг министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

Хельсинки, Елена Васильева

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