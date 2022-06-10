Украинцам в Польше сокращают помощь от государства, намекая, что пора домой

Польша постепенно отменяет льготы для украинцев, прибывших в страну после 24 февраля, когда начался российско-украинский конфликт. Например, с 1 июня закончился бесплатный проезд в автобусах и поездах по Польше.

Новые правила для беженцев ввел крупнейший польский железнодорожный оператор и большинство городских и междугородних автобусных операторов.

В то же время прекратилось бесплатное пользование польскими автомагистралями, где до сих пор для беспрепятственного движения по национальной сети автомагистралей хватало только украинских номеров транспортных средств. Исключения распространяются только на перевозку гуманитарной помощи, о которой, однако, необходимо уведомить польскую автомобильную компанию не менее чем за 24 часа.

С 1 июля 2022 года польское правительство больше не будет выплачивать пособие на проживание и питание одному беженцу в размере 40 злотых в день, на которое имели право поляки, оказывающие эту помощь украинцам.

Экономическая необходимость и сигнал украинцам

«Мы убеждены, что большая часть беженцев уже способна стать независимой и адаптироваться к новым условиям», – сказал RzeczРospolita Павел Шефернакер, заместитель министра внутренних дел Польши и уполномоченный по делам беженцев. Он также сообщил, что исключение распространяется на инвалидов, беременных женщин и матерей с несколькими малолетними детьми.

«В течение первых четырех месяцев польское правительство выплачивало всем беженцам без различия ежемесячную поддержку в размере 500 злотых, что требовало огромных средств из государственного бюджета. Остается в силе только государственная финансовая поддержка их детей», – сказал Петр Длугош, краковский аналитик, занимающийся социальными вопросами беженцев. Он указал на тот факт, что только 17 процентов беженцев остались в польских семьях на попечении государства, а 71 процент оплачивали проживание и питание из собственного кармана.

Около 400 000 беженцев временно начали работать в Польше, но около половины из них выполняют неквалифицированную и низкооплачиваемую черную работу.

«Когда финансовая помощь государства закончится, многие из них, вероятно, поймут, что пора вернуться домой», – сказал Длугош. Он добавил, что «постепенное прекращение социальной поддержки со стороны польского государства можно понимать как попытку предотвратить злоупотребление ею, а также заблокировать патологические явления, которые могут возникнуть в этой сфере».

Варшава, Елена Васильева

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