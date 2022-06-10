Орбан: эмбарго ЕС на российский газ разрушит европейскую экономику

Введение эмбарго Европейского Союза на импорт природного газа из России разрушит европейскую экономику, которая уже столкнулась с негативными последствиями роста инфляции из-за более высоких цен на энергоносители. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В прошлом году ЕС импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа.

Таким образом, российский газ составляет около 45 процентов от общего объема импорта газа в ЕС и около 40 процентов от общего объема потребления газа в ЕС, сообщает Reuters.

На прошлой неделе Европейский Союз, с нескольких попыток, утвердил шестой пакет санкций за СВО на Украине, который включает запрет на импорт большей части российской нефти с конца этого года.

Транспортировка сырья по трубопроводу «Дружба», снабжающему Чехию, Словакию и Венгрию, будет временно исключена из-под эмбарго.

Орбан также заявил в пятницу, что без введения предельных цен на топливо, некоторые основные продукты питания и энергию инфляция в Венгрии достигнет 15-16 процентов. В мае он составил 10,7 процента.

Действие ограничений на топливо в Венгрии должно закончиться в следующем месяце, но, по словам Орбана, правительство может продлить его в зависимости от развития ситуации на Украине.

«В случае мира мы сможем снять эти меры быстрее. В случае эскалации кнфликта мы не сможем снять», – заявил премьер-министр Венгрии.

Будапешт, Елена Васильева

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