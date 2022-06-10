В Германии мужчина с ножом напал у школы на женщину и ребенка

Мужчина, вооруженный ножом, напал на женщину и семилетнего ребенка в пятницу утром в городе Эсслинген-ам-Неккар в Баден-Вюртемберге. Нападение произошло в районе начальной школы Katharinenschule. По данным полиции, преступник находится в бегах. Мотив его поступка до сих пор неизвестен.

«Женщина и ребенок получили серьезные травмы и находятся в больнице в очень тяжелом состоянии», – заявил представитель местной полиции Майкл Шаал. Ежедневная газета Bild писала, что пострадавший ребенок – семилетняя девочка.

Преступника пока не поймали, в полиции не исключают, что он может находиться на территории школы. На месте дежурит спецподразделение SEK, над территорией кружит вертолет. Территория вокруг школы обыскивается полицией.

Берлин, Елена Васильева

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