Госрегулирование цен на бензин в Чехии и Германии не сработало – топливо продолжило дорожать

Правительственное регулирование в виде снижения акцизов на дизельное топливо и бензин на 1,50 чешских крон за литр не помогло. Через девять дней после введения мер средняя цена бензина в Чехии оказалась даже выше, чем в последний день перед снижением налога. Аналогичный сценарий имел место быть и в соседней Германии, где водители совсем недолго радовались падению цен.

Во вторник, 31 мая, литр бензина на заправочных станциях в Чехии стоил в среднем 46,63 крон. На следующий день вступили в силу правительственные меры, цены немного снизились, но в четверг, 9 июня, цена подскочила до 46,92 чешских крон за литр.

Ситуация с дизельным топливом выглядит чуть лучше, и по сравнению с ценой на 31 мая (46,40 чешских крон / л) в четверг оно продавалось в среднем на 28 геллеров дешевле.

Как оказалось, снижение налога на топливо действовало всего несколько дней. Причина – рост цен на нефть на рынке. Нефть марки Brent North Sea уже несколько дней продается по цене более 120 долларов (2797 чешских крон) за баррель. Таким образом, топливо продолжает значительно дорожать и даже приближается к рекорду, сообщает сайт novinky.cz.

«Вчера бензин был всего на 34 геллера за литр дешевле по сравнению с его исторически рекордной ценой в марте этого года, которая составила 47,26 крон за литр», – предупредил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, добавив, что в ближайшие дни может быть снова побит рекорд стоимости топлива.

Помимо высокой цены на нефть на рынке, быстрое стирание эффекта пониженного налога объясняется еще и тем, что заправки присвоили себе часть соответствующего снижения, чтобы не платить налоги в полном объеме и увеличить маржу. Правительство меры будут стоить казне четыре миллиарда крон в течение четырех месяцев. Однако из этой суммы до 1,5 млрд попадет в карманы операторов заправок. Они платят более низкий общий налог на топливо, но они перешли только на часть этого снижения конечных цен.

В Германии не лучше

Аналогичная ситуация фиксируется в Германии, где местное правительство также снизило топливный налог на бензин на 29,55 цента и на дизельное топливо на 14,04 цента на три летних месяца, чтобы компенсировать людям долгосрочные высокие цены на энергоносители.

И если в первые дни после введения мер регулирования водители заправлялись бензином и дизельным топливом ниже двух евро за литр, то теперь цены снова вышли за поставленные пределы. Немецкий автомобильный клуб ADAC заявил, что, несмотря на потенциал для снижения цен, нефтехимическая промышленность использует текущую ситуацию для увеличения прибыли.

«Цены сейчас запредельные. Как нейтральная организация, картель должен заявить, что скидка не подействовала, и теперь должны действовать политики», – считает Кристиан Лаберер, эксперт по ценам на топливо в ADAC. «Налогоплательщики теперь поддерживают прибыль нефтехимической отрасли, которая, по-видимому, использует потребителей, чтобы максимизировать свою прибыль», – добавил он.

Прага, Елена Васильева

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