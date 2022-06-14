Во Франции после спецоперации на Украине подорожала туалетная бумага

Во Франции дорожает бумага. Это относится также к туалетной бумаге и бумажным полотенцам, сообщает BFMTV. Данный сектор вошел в кризис еще в пандемию, однако последствия спецоперации России на Украине сделали ситуацию еще хуже.

По данным французских СМИ, цены на туалетную бумагу и бумажные полотенца за год подскочили на 10% и 7% соответственно. Виной тому стало, в первую очередь, подорожание сырья.

Бумажная масса, изготовленная из древесных волокон, продолжает страдать от последствий кризиса в области здравоохранения и военного кризиса на Украине. Кроме того, чтобы превратить исходные материалы в бумажные полотенца или туалетную бумагу, платить теперь приходится больше.

«Для производства листа бумаги мы используем много энергии, так как мы разбавляем бумажную массу водой, а потом мы удаляем эту воду для получения конечного продукта. Идет большое потребление электроэнергии и газа», – объясняет BFMTV Сильвен Бикель, управляющий директор Sofidel France.

Таким образом, счет за электроэнергию умножается на четыре. И другие продукты, такие как упаковка, также становятся все более и более дорогими. Это объясняет, почему потребители теперь платят в супермаркетах все больше и больше денег за бумажную продукцию.

По мнению специалистов, ситуация может стать еще хуже в случае введения эмбарго на российский газ. Из-за отсутствия достаточного количества энергии некоторые заводы, в том числе по производству бумажных изделий, могут быть даже закрыты.

Париж, Елена Васильева

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