Урсула фон дер Ляйен пытается заменить русский газ израильским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с министрами иностранных дел и энергетики Израиля в понедельник вечером и должна встретиться во вторник вечером с главой правительства Нафтали Беннетом.

Европейский союз хочет усилить свое энергетическое сотрудничество с еврейским государством в ответ на «шантаж» России, заявила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Израиле. «Кремль использовал нашу зависимость от российского ископаемого топлива, чтобы шантажировать нас», – заявила она во время выступления в Университете Бен-Гуриона в Негеве на юге Израиля.

С началом СВО на Украине Россия, по словам фон дер Ляйен, намеренно прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, голландским и датским компаниям. «В отместку за нашу поддержку Украины», – отметила она. – Поведение Кремля только усиливает наше желание освободиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Например, в настоящее время мы изучаем способы укрепления нашего энергетического сотрудничества с Израилем». По словам фон дер Ляйен, есть проект подводного трубопровода, соединяющего еврейское государство, Кипр и Грецию, и трубопровода в Восточном Средиземноморье. Израиль прилагает все усилия, чтобы иметь возможность экспортировать часть своих обширных морских газовых ресурсов в Европу, которая стремилась заменить российские закупки ископаемого топлива после начала в конце февраля конфликта на Украине и введения санкций против режима президента России Владимира Путина, пишет газета «Фигаро».

По словам пресс-секретаря министра Эльхаррара, Урсула фон дер Ляйен повторила во время их встречи в понедельник, что «ЕС нуждается в израильском газе». Объявление об энергетическом сотрудничестве с Израилем и другими партнерами в регионе должно быть сделано в ближайшие дни, указала со своей стороны представитель Еврокомиссии, уточнив, что Урсула фон дер Ляйен отправится после Израиля в Египет.

У Израиля есть три основных варианта экспорта части своего газа Европу: транспортировка своего природного газа в Египет, соседний город, уже связанный с еврейским государством трубопроводом, затем его сжижение и транспортировка по морю в Европу; построить газопровод в Турцию, связанный со Старым континентом; или построить новый углеводородный маршрут прямо в южную Европу.

Тель-Авив, Елена Васильева

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