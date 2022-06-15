Не хотел расстраивать Путина – Шольц отказался национализировать немецкое подразделение «Газпрома»

Правительство Германии обсуждает возможность национализации «Газпром Германия» – дочерней компании российского газового гиганта «Газпром». Однако канцлер Олаф Шольц заблокировал данное предложение министра экономики Роберта Хабека. Bloomberg со сслыкой на свои источники сообщает, что произошло это потому, что Шольц не хотел расстраивать президента России Владимира Путина.

«Национализация Gazprom Germania может разозлить Путина, что может привести к эскалации всей ситуации, опасался Шольц», – поясняют источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Они хотели остаться анонимными, потому что это был частный разговор.

Германия сильно зависит от газа из России. Некоторые аналитики предупреждают, что если эти поставки прекратятся, это может привести к рецессии в стране. Это – одна из причин, по которой эмбарго на импорт российского газа не вводится в рамках очередного пакета санкций Евросоюза.

По данным Bloomberg, правительство Германии планирует спасти «Газпром Германия» от банкротства и предоставит компании кредит в размере 10 млрд евро через государственный инвестиционный банк KfW Group.

По словам Хабека, в середине апреля 2022 года «Газпром Германия» перешла под контроль государства, чтобы обеспечить надежность поставок. Изначально планировалось, что эта мера продлится до 30 сентября, но теперь очевидно, что это все продлится и дольше. Ранее, 1 апреля, «Газпром» объявил о прекращении своего участия в немецком подразделении. Произошло это в рамках антисанкций со стороны Москвы. Представитель кабинета министров сообщил агентству Reuters, что компания будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH, а предоставленные деньги помогут финансировать будущую деятельность компании. «При таком подходе правительство Германии может сохранить контроль над этой частью критической энергетической инфраструктуры и предотвратить угрозы энергетической безопасности», – говорится в заявлении правительства.

Берлин, Елена Васильева

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