Сектор продаж мобильных телефонов Европы упал на 12 процентов

Европейский рынок смартфонов упал на 12 процентов в первом квартале этого года, при этом продажи достигли самого низкого уровня почти за десятилетие. Об этом говорится в отчете, опубликованном Counterpoint Research в среду. Снижение было вызвано сохраняющимся дефицитом комплектующих, ограничениями и закрытиями, связанными с борьбой с Covid-19 в Китае, ухудшением экономической ситуации и началом российско-украинского конфликта.

Южнокорейская компания Samsung осталась лидером рынка, но ее продажи упали на 16 процентов. Продажи Apple в США упали на 6%. По сообщению Reuters, Realme – единственная из пяти крупнейших компаний, которая зафиксировала рост продаж в годовом исчислении.

«Рост инфляции в регионе влияет на потребительские расходы, а Samsung и Apple, первый и третий по величине ритейлеры смартфонов в России, прекратили все поставки на крупнейший рынок Европы в начале марта 2022 года», – рассказал аналитик Counterpoint Research Ян Стрыяк.

Counterpoint Research ожидает, что рынок продаж смартфонов в Европе продолжит снижаться в ближайшие кварталы, особенно падение будет заметно по итогам анализа второго квартала текущего года.

Париж, Елена Васильева

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