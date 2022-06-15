Из-за аварии в США за два дня газ в Европе подорожал почти на 20 процентов

На этой неделе цены на газ на мировых рынках снова пошли в рост. В ключевом для европейского рынка виртуальном торговом центре Title Transfer Facility (TTF) в Роттердаме во вторник один мегаватт-час продавался за 97 евро, а утром в среду он уже превысил отметку в 100 евро. Повышение цен связано с аварией на терминале сжиженного газа (СПГ) в США.

В понедельник газ продавался по 83,4 евро за МВтч. Всего через два дня цена подскочила более чем на 100 евро, увеличившись почти на 20 процентов.

В последний раз цена газа на TTF была выше показателя в 100 евро 12 мая. С тех пор газ постепенно дешевел и на несколько дней даже падал ниже показателя в 80 евро.

Однако на прошлой неделе произошел взрыв и последующий пожар на экспортном терминале СПГ в Техасе, на долю которого приходится до 20 процентов экспорта СПГ США.

Кроме того, в последнее время данный терминал стал крупным поставщиком для Европы, которая ищет альтернативные источники, чтобы отрезать себя от поставок из России. Таким образом, эта авария сыграла большую роль в резком росте европейского рынка в последние дни.

Кроме того, оператор терминала, американская компания Freeport LNG, объявила, что остановка производства из-за пожара продлится намного дольше, чем предполагалось изначально.

По данным Reuters, компания изначально полагала, что возобновит работу примерно через три недели. Однако сейчас ожидается, что терминал не будет работать, по крайней мере, до сентября, а полностью заработает не раньше конца этого года.

«Мы ожидаем, что Европа будет регионом, наиболее пострадавшим от этого инцидента», – цитирует Reuters аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy.

Приблизительно 70 процентов экспорта Freeport в последние месяцы приходилось на Европейский Союз и Великобританию. Крупнейшими импортерами в этом году являются Франция, Турция и Нидерланды.

Москва, Елена Васильева

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