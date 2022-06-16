Европейская кампания против импорта российского топлива направлена ​​на то, чтобы наказать Москву за конфликт на Украине. Однако все действия ЕС помимо прочего оказывают разрушительное воздействие на страны, находящиеся за тысячи километров от места конфликта.

К примеру, среди жертв агрессивной политики Европы оказался Пакистан – пятая по численности населения страна в мире, десять лет назад сделала выбор в пользу сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать волатильности цен на международных рынках. Страна вложила значительные средства в инфраструктуру и подписала долгосрочные контракты с поставщиками в Италии и Катаре.

Однако многие из поставщиков сейчас не соблюдают договоренности, поскольку продают СПГ европейским странам, которые готовы платить за нероссийский газ в несколько раз больше, даже несмотря на головокружительные цены для населения. По данным Bloomberg, в этом году Европа уже импортировала на 50% больше СПГ, чем в прошлом, и тенденция к росту неуклонно продолжается.

«Европа поглощает СПГ всего мира», – сказал Стив Хилл из Shell Group.

Но Пакистан далеко не одинок в своей проблеме. СПГ оказался недоступен для других таких стран как Бангладеш и Бирма. А, к примеру, другие страны, такие как Индия и Шри-Ланка, наращивают закупки дешевой энергии из России. Тем же, кому те так везет, приходится полагаться на ископаемое топливо, при сжигании которого образуется большая часть выбросов, способствующих глобальному потеплению с, которым, как известно, пытается воевать та же самая Европа. Таким образом6 действия ЕС формируют замкнутый круг проблем.

Берлин, Елена Васильева

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