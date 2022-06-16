В мире насчитывается более 100 миллионов беженцев – больше, чем после Второй мировой войны

В настоящее время более 100 миллионов человек в мире находятся в бегах, это больше всего со времен Второй мировой войны. На это указали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), что является «решительной вехой», которой мир достиг из-за конфликта на Украине, кризиса в Афганистане и других странах.

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филипа Гранди, эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока мировое сообщество не найдет способ окончательно разрешить конфликты.

Согласно опубликованному отчету о беженцах, кризис на Украине является самым тяжелым и быстрорастущим с момента основания УВКБ ООН в 1951 году.

По последним данным агентства ООН, более пяти миллионов беженцев уехали из Украины в другие страны.

По состоянию на конец декабря 2021 года 8,93 миллиона человек находились в бегах от войн, насилия или нарушений прав человека, что на восемь процентов больше, чем годом ранее.

Число беженцев растет годами, на конец прошлого года оно было более чем вдвое по сравнению с 2012 годом.

Гранди сказал, что эта тенденция не изменится, поскольку продовольственный кризис, который уже идет полным ходом, приведет к оттоку еще большего числа людей из бедных стран.

Женева, Елена Васильева

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