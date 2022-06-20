Путин всегда был таким! – бывший премьер Британии рассказал, как ему угрожал русский президент

Бывший премьер-министр Великобритании, а затем министр финансов Гордон Браун рассказал журналистам про свои впечатления от визита в Москву в 2006 году. По его словам, президент России Владимир Путин зачитал ему компрометирующие материалы против него, а запад уже давно проиграл Путину. Откровения Брауна опубликовала газета DailyMail. «Меня посадили на низкий стул, чтобы я посмотрел на него (Путина) снизу вверх», – вспоминает Браун. По его словам, Путин меньше ростом и носит туфли на высоких каблуках, чтобы создать впечатление, что он выше ростом.

«Он вытащил из папки различные файлы, которые у него были на меня, и начал их читать. Он как будто хотел доказать мне, что знает обо мне больше, чем я сам о себе», – добавил Браун.

«Когда сегодня говорят, что Путин изменился и только сейчас угрожает, я могу сказать только одно: это не так. Тогда он уже угрожал мне, – предупредил Браун. – У меня больше не было никаких иллюзий по поводу Путина».

Он также сказал, что Западу не удалось объединиться против Путина и время упущено: действовать надо было в 2014 году, после присоединения Крыма: «Бездействие Запада позволило Путину думать, что следующие шаги ему сойдут с рук».

Лондон, Елена Васильева

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