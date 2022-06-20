Пятилетняя британка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая молодая писательница

Пятилетняя девочка попала в книгу рекордов Гиннеса как самая молодая в мире писательница. Белла Джей Дарк из Уэймутауже успела опубликовать свое сочинение. С помощью своей матери она написала и проиллюстрировала произведение «Потерявшаяся кошка».

Молодая британка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса на этой неделе после продажи более тысячи экземпляров своей книги, что является пределом признания рекорда. Книга «Потерявшаяся кошка» издается издательством Ginger Fyre Press.

«И я, и ее отец очень горды. Книга о кошке, которая заблудилась на улице, а потом поняла, что ей не следует выходить на улицу без мамы. Так что у книги хороший посыл», – рассказала Dorset Echo Челси Сайм, мать девочки.

«Она сделала все рисунки сама. За исключением одного сзади, созданного ее старшей сестрой Лейси-Мэй. Этот успех вполне заслужен за тяжелую работу и решимость, которые она вложила в «Пропавшую кошку». Мы уверены, что так будет и с другими книгами. Например, в The Lost Cat 2», – добавила Сайм.

«Потерявшаяся кошка» был опубликован, когда Дарк было ровно пять лет и 211 дней. Рекорд в мужской и юношеской категориях соответственно принадлежит Танувану Серасингхе из Шри-Ланки, которому на момент выпуска (в 2017 году) его первого книги Junk Food было четыре года и 356 дней.

Лондон, Елена Васильева

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