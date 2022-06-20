Это готовый casus belli – эксперт назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко считает, что инициированная Литвой транспортная блокада Калининграда является поводом для начала военных действий. В данном случае речь идет о том, что Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории. Свои соображения по указанному поводу Ищенко изложил в колонке для сайта Украина.ру.

«Рогозин правильно назвал это решение суицидальным. Не только потому, что как он верно заметил восточная граница Литвы признана тем же Договором, который гарантирует беспрепятственный транзит. Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli. Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию. Конечно, друзья Литвы сделают вид, что ничего не случилось, ведь в Калининград можно плавать, но на деле это не аргумент, сухопутный транзит также должен быть обеспечен. Напомню, что плавать можно было и в Восточную Пруссию в 1939 году», – пишет эксперт.

Далее он поясняет – нагнетание ситуации выгодно США. «Зачем Запад провоцирует расширение конфликта с Россией? Потому, что США не уверены, что украинская армия сможет продержаться до промежуточных выборов в Конгресс. Может быть солдаты Зеленского продержаться и до следующей весны, но уверенности в этом нет. Слишком быстро теряют боеспособность остающиеся в распоряжении украинской власти части. Боеспособность же новых находится и вовсе на нуле.

Американцам срочно надо:

1. Отправить на фронт 150-200 тысяч подготовленных и хорошо вооружённых кадровых военных. Румыния, Польша и Прибалтика подобным потенциалом обладают.

2. Увеличить стратегическую глубину Театра боевых действий (ТВД). Упомянутые восточноевропейцы дают дополнительную тысячу километров стратегической глубины. Это резко осложнит России борьбу с вражескими резервами и складами боеприпасов. Главное же ТВД вплотную приблизится к границам Германии, Австрии и к Балканам. Это создаст новую стратегическую обстановку и позволит США усилить давление на западноевропейцев, с целью принуждения их к более активному участию в борьбе с Россией.

3. Резко увеличить длину фронта. Учитывая его вероятные изгибы, он должен будет протянуться на 4-5 тысяч километров. России, чтобы оборонять такой фронт придётся резко снизить плотность войск в ударных группировках (фактически их расформировать), что сделает дальнейшее наступление на Украине временно невозможным.

Выработка новых планов, монтаж новых ударных группировок займёт время и потребует привлечения дополнительного ресурса. Одними контрактниками и добровольцами в этом случае вряд ли удастся обойтись. Американцы же не без оснований рассчитывают, что даже частичная мобилизация снизит как поддержку российской власти обществом, так и экономический потенциал России».

Напомним, с 18 июня 2022 года Литва, сославшись на полученные разъяснения по санкционным вопросам от Еврокомиссии, закрыла железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Официальные власти РФ пока никак не прокомментировали происходящие события.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»