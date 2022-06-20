Во Франции после артиллерийских стрельб горит крупнейший в Западной Европе военный лагерь

Во Франции после артиллерийских стрельб горит военный лагерь. Тушением местности с субботы занимаются около 300 пожарных. Огонь уже прошел около 700 га.

Предварительно известно, что пожар начался около 9 часов утра в субботу на стрельбище, где точно были неразорвавшиеся снаряды и взрывчатые вещества, что затрудняло работу пожарных – нужно было дождаться, пока пламя вырвется из этого огневого периметра, чтобы иметь возможность вмешаться. По данным министерства вооруженных сил – сгоревший лагерь является самым большим в Западной Европе, он необходим для оперативной подготовки французских войск.

Отметим, что данный лагерь уже горел в 2009 году. Тогда огромный пожар, уничтоживший около 1300 гектаров, распространился на холмы и почти дошел до Марселя. Огонь был локализован только через три дня, пострадали два человека. Причиной возгорания также стали стрельбища. В 2015 году офицер, руководивший стрельбой, был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно.

Париж, Елена Васильева

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