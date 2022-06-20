В Австрии на фоне дефицита газа расконсервировали заброшенную угольную станцию

Австрийское правительство, столкнувшись с сокращением поставок российского газа, объявило в воскресенье вечером об очередном перезапуске заброшенной угольной электростанции, чтобы иметь возможность компенсировать возможную нехватку энергии.

Власти достигли с группой Verbund, основным поставщиком электроэнергии в стране, договоренности о возобновлении работы теплоэлектростанции, расположенной в Меллахе (юг). До настоящего времени объект был закрыт, сообщила канцелярия правительства в пресс-релизе, опубликованном после совещания.

Цель состоит в том, чтобы станция могла снова производить электроэнергию из угля в случае чрезвычайной ситуации. Ожидается, что процесс расконсервации займет несколько месяцев, сообщило министерство окружающей среды.

Площадка в Меллахе – последняя угольная электростанция в Австрии, она была закрыта весной 2020 года в рамках стремления правительства ликвидировать этот загрязняющий окружающую среду источник энергии и производить 100% электроэнергии из возобновляемых источников.

«Наша главная цель – обеспечить снабжение страны, чей газ на 80% поступает из России», – пояснил решение об открытии станции канцлер Карл Нехаммер, правящий вместе с зелеными. – Речь идет о замене недостающего российского газа другими источниками или поставщиками, чтобы мы могли продолжать наращивать запасы» .

Вена, Елена Васильева

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