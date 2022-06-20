Бельгийский прокурор отдал семье Патриса Лумумбы его зуб

Глава федеральной прокуратуры Бельгии Фредерик Ван Леу отдал в понедельник, 20 июня, в Брюсселе семье Патриса Лумумбы коробку с зубом конголезского героя, убитого в 1961 году. Церемония передачи транслировалась в прямом телеэфире.

«Я благодарю вас за юридические шаги, которые вы предприняли, потому что без этих шагов мы не были бы там, где мы есть сегодня, это позволило правосудию нашей страны двигаться вперед», – заявил Фредерик Ван Леу, передавая ярко-синий ларец, который затем должен был быть помещен в гроб. Все, что осталось от Лумумбы, принимали 12 членов его семьи во дворце Эгмонт в Брюсселе. Останки получил один из сыновей. Сообщается, что официальная церемония под председательством премьер-министров Бельгии и Конго была проведена после закрытой части.

Судебное разбирательство с целью прояснить обстоятельства гибели Лумумбы в 2011 году инициировала его семья. Зуб был изъят бельгийским правосудием в 2016 году у дочери бельгийского полицейского, принимавшего участие в уничтожении тела Патриса Лумумбы.

Премьер-министр бывшей бельгийской колони Конго, ставшего независимым 30 июня 1960 г. (бывший Заир, ныне Демократическая Республика Конго), Патрис Лумумба был свергнут в середине сентября 1960 г. в результате государственного переворота. Он был казнен 17 января 1961 года вместе с двумя братьями по оружию – сепаратистами из района Катанга при поддержке бельгийских наемников. Воспринимаемый Вашингтоном как просоветский лидер, в разгар холодной войны его считали врагом экономических интересов Запада в Конго. После смерти Лумумба получил образ африканского поборника антиимпериализма.

Возврат зуба, за которым последует возвращение гроба с ним в Конго, позволит возвести в Киншасе место в память о национальном герое. По случаю захоронения останков в Конго объявлены три дня траура.

Брюссель, Елена Васильева

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