Монашки в польском приюте пытали, били и издевались над умственно отсталыми детьми

Большой скандал разразился в Польше – выяснилось, что Доме социальных услуг Йорданове Малопольского воеводства работающие там монашки систематически били, издевались и подвергали другим вариантам насилия 47 умственно отсталых девочек. Жертвы ничего не говорили своим родственникам, поскольку те происходили из социально неблагополучных семей и редко навещали своих детей.

О том, что в приюте происходит настоящий кошмар, журналистам рассказали врачи, поработавшие с воспитанницами. Там и выяснилось, что непослушных девочек обкалывали успокоительным, применяли грубую физическую силу, ругательства.

«Две монахини, Альберта и Тереза, особенно отличились в этом, но директор Дома тоже била детей. Их били в лоб, часто ручкой от швабры, шлепали и пинали ногами, когда они падали на землю. Часто били до крови», – рассказали терапевты польской прессе.

«Вставай, курва. Если ты не остановишься, я убью тебя. Твоя мать – проститутка, она родила тебя в конюшне», – обычно кричала на девочек медсестра.

«Одним из наказаний было запирание непослушных девочек в металлической клетке на 24 часа. В это время даже в туалет не пускали. Как они выглядели после такого дня наказания – неописуемо», – рассказали журналистам терапевты.

Варшава, Елена Васильева

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