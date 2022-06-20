В Британии повара выводят из меню говядину, треску и лосося – они стали не по карману посетителям

Лучшие британские повара меняют любимые посетителями блюда, такие как говядина и треска, на более дешевые варианты, поскольку цены на ингредиенты в Великобритании стремительно растут.

Известные лица, такие как обладатель звезды Мишлен шеф-повар Том Керридж и Саймон Гиллис, которые когда-то управляли империей Гордона Рамзи, вносят изменения в меню своих ресторанов, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на своих клиентов.

Они сослались на конфликт на Украине и восстановление после пандемии в связи с ростом стоимости любимых ингредиентов по мере роста стоимости жизни в Великобритании.

Митч Тонкс, управляющий сетью ресторанов морепродуктов Rockfish на юго-западе Англии, последовал примеру коллег по всей стране и исключил треску из меню.

«Тарелка трески и чипсов должна была стоить 24 фунта стерлингов», – сказал он The Observer, добавив, что не считает справедливым просить клиентов платить такую ​​высокую цену.

В настоящее время около 40% британской трески привозят российские рыболовные суда.

Эти продукты стали значительно дороже покупать, так как экономические санкции против России добавили 35-процентную пошлину на российскую рыбу.

Вместо того, чтобы предлагать клиентам треску, Тонкс и другие владельцы ресторанов выбирают такую альтернативу как хек – он значительно дешевле.

Поскольку и на лосося цены взлетели до небес, Стюарт Гиллис, управлявший ресторанной империей Гордона Рамзи в течение семи лет, меняет любимую рыбу в меню на копченую скумбрию. Так дешевле. Гиллис отметил, что, когда цены выросли примерно на 20%, он не мог продолжать обременять клиентов и вместо этого выбрал более дешевые варианты.

Кроме того, рестораторы заменяют алкоголь в коктейлях, переходя к более дешевым вариантам, а в некоторых ресторанах начали подавать открытые бутылки вина – из которых уже разливался напиток по бокалам.

И даже воскресное жаркое не застраховано от стремительного роста цен, поскольку говядина исключена из меню по мере роста цен на корма для животных, сообщает Laily Mail.

Coal Shed, сеть стейк-хаусов и морепродуктов в Лондоне и Брайтоне, включила жареную курицу в свое воскресное меню, потому что говядина перестала быть по карману его посетителям.

Кризис на Украине также привел к росту цен на такие вещи, как растительное масло и мука, которые выросли вдвое.

Некоторые повара в Англии вообще сокращают свое меню, например, Том Керридж, владелец паба Hand and Flowers в Марлоу.

От нехватки продуктов и резкого роста цен страдают не только лучшие рестораны – сеть быстрого питания McDonald's предупреждает клиентов, что им придется ожидать недостающих ингредиентов.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»