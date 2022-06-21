Горькое, но необходимое решение – Германия расконсервирует угольные электростанции, чтобы снизить зависимость от русского газа

Германия начнет использовать больше угольных электростанций для экономии природного газа, поставки которого из России в настоящее время сильно ограничены. Об этом сообщил министр экономики страны Роберт Хабек. Электростанции, которые уже были выведены из эксплуатации в рамках долгосрочной цели, предусматривающей, что в 2030 году Германия полностью прекратит сжигание угля, также будут снова введены в эксплуатацию.

«Ситуация серьезная», – сказал Хабек. Он также представил комплекс мер по сокращению потребления газа, при этом говоря об усилении превентивных мер, чтобы следующей зимой в стране было достаточно запасов газа.

Одной из основных мер является повторный ввод в эксплуатацию угольных электростанций, которые изначально были закрыты для сокращения выбросов углерода, сообщает The New York Times, добавляя, что пока неизвестно, сколько электростанций будет затронуто. Электростанции, работающие на угле, заменят газ при производстве электроэнергии.

«Чтобы снизить потребление газа, нужно меньше газа использовать для выработки электроэнергии. Вместо этого придется больше использовать угольные электростанции», – отметили в Минэкономики.

Сам Хабек, глава Партии зеленых, заявил, что это решение противоречит принципам его партии. Напомним, что это именно «Зеленые» продавливали отказ от углеводородов в энергетики и от угля, в частности, считая его очень вредным для окружающей среды. Поясняя решение по углю, Хабек добавил: «Это горькое (решение), но в этой ситуации просто необходимо снизить потребление газа. Газохранилища должны быть заполнены к зиме. Это наш главный приоритет».

Германия сильно зависит от российского газа, в прошлом году до 55 процентов его общих поставок приходилось на Россию. По данным NY Times, в этом году, после начала конфликта на Украине, зависимость сократилась примерно на 20 процентов благодаря замещающим поставкам из Норвегии, США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Тем не менее, правительство сохраняет осторожность и намерено к ноябрю заполнить не менее 90 процентов резервуаров (сейчас 57 процентов), чтобы не иметь проблем с нехваткой газа зимой. Помимо диверсификации поставок, должно помочь и использование угольных электростанций.

В следующем месяце должна быть принята поправка к закону, утверждающая возвращение к использованию угля в производстве электроэнергии.

Берлин, Елена Васильева

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