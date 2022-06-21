Ярослав Качиньский подал в отставку со всех постов

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский подал в отставку и покинул кабинет премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщает польская пресса. Согласно его предыдущим заявлениям, влиятельный глава главной правительственной партии «Право и справедливость» (ПиС) хочет сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам, которые пройдут в стране в следующем году. Качиньский также был председателем Совета безопасности в правительстве. В этом качестве его сменит заместитель министра обороны Мариуш Блащак.

«Я больше не являюсь членом правительства. Я подал прошение об отставке премьер-министру, который одобрил его. Насколько мне известно, президент уже подписал его», – рассказал Качиньский.

«Я не хочу переоценивать свою роль, но партии («Право и справедливость») нужно активизироваться, потому что приближается самый важный момент выборов», – заявил бывший вице-премьер.

Качиньский не стал комментировать, когда будет назначен его преемник на посту вице-премьера. По его словам, это дело президента.

Качиньский стал заместителем премьер-министра в октябре 2020 года. В кабинете министров он возглавлял Совет безопасности, в который входят министры обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел и координатор секретной службы. Качиньский также возглавляет главную правительственную партию ПиС и считается одним из самых влиятельных политических деятелей в Польше.

Варшава, Елена Васильева

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