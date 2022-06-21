«Газпром» приостанавливает поставки по газопроводу «Турецкий поток»

«Газпром» продолжает шокировать европейцев. Компания объявила, что со вторника на неделю приостановит поставки газа по турецкому газопроводу в связи с плановыми ремонтными работами.

По данным index.hu, «Газпром» транспортирует по «Турецкому потоку» 31,5 млрд кубометров газа в год. Половина этого количества используется Турцией, а другая часть направляется в Грецию, Северную Македонию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

«Газпром» утверждает, что проинформировал всех партнеров об отключении газопровода в оговоренные сроки. По мнению экспертов, недельное закрытие газопровода может привести к дальнейшему удорожанию газа.

Поставки российского газа в Европу уже несколько дней снижаются и по другим трубопроводам. Словакия, например, сообщает о том, что получает только половину заказанного объема. Государственная компания Slovenské plynárenský průmysl (SPP) подчеркнула, что сокращение поставок не повлияет на ее клиентов.

Министр экономики Словакии Рихард Сулик (Freedom and Solidarity SaS) недавно объявил, что благодаря новым контрактам с Норвегией на поставку природного газа Словакия снижает свою зависимость от поставок из России на 65 процентов. Словакия также обеспечила поставки сжиженного природного газа через Хорватию.

Женева, Елена Васильева

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