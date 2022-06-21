Глава правительства Франции подала в вежливую отставку

Премьер правительства Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке на фоне плачевных результатов коалиции Макрона на парламентских выборах. Но поскольку сам Макрон переизбрался всего пару месяцев назад и назначил вслед за этим премьером Борн, отставку премьера французская пресса называет «декоративной», то есть происходящей из вежливости. Поэтому логично, что Макрон ее не принял, сообщает во вторник Елисейский дворец.

По мнению президента, правительство и дальше должно работать, выполняя возложенные на него задачи. Как сообщает BFMTV, глава государства проведет «необходимые политические консультации (...) с целью выявления возможных конструктивных решений на службе у французов», уточнил президент. У Макрона уже запланирована серия встреч с лидерами партий во вторник и среду. В частности, Макрон начал консультации с партийными лидерами со встречи с руководителем праволиберальной партии «Республиканцы» Кристианом Жакобом.

Премьер-министр Элизабет Борн же соберет все правительство в Матиньоне во вторник в начале дня, сообщило AFP ее окружение. В числе прочего будет обсуждаться работа исполнительной власти в новых сложных условиях.

Напомним, что 19 июня по итогам второго тура парламентских выборов правящий блок потерял абсолютное большинство в Национальном собрании.

Президентский блок «Вместе!" получил 245 из 577 мест. Вторым по численности стал альянс левых сил – «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES), состоящий из движения «Неподчинившаяся Франция» социалистов, коммунистов и объединения «Европа – Экология – «Зеленые» (131 мандат). Главной оппозиционной силой на правом фланге стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» – у них 89 мандатов. «Республиканцы» получили 64 места.

Потеря контроля над нижней палатой парламента означает для Макрона, что ни одно из его решений, в том числе по реформам, не будет приниматься без дискуссий в парламенте, что очень осложнит работу президента и кабмина.

Париж, Елена Васильева

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