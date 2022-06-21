Испания подтвердила гибель на Украине своего гражданина, который пошел в наемники в ВСУ

Испанец, уехавший воевать с российскими войсками на Украину, скончался в субботу в этой стране. Об этом сообщает сеголня, 21 июня, МИД Испании, не уточнив обстоятельств смерти.

«Мы подтверждаем смерть испанца в субботу в Украине», – рассказал представитель министерства AFP, не уточнив ни личности, ни возраста жертвы. «Мы находимся в контакте с семьей, которой мы предлагаем все имеющиеся у нас подробности об этой смерти, а также находимся в контакте с украинскими властями для содействия репатриации его останков, которая состоится в ближайшие дни», – говорится в сообщении МИДа.

Мать погибшего с острова Майорка Балеарского архипелага сообщила местным СМИ, что ее сын уехал на Украину в начале марта, через несколько дней после начала специальной военной операции России. Оказавшись там, этот 31-летний мужчина присоединился к украинской армии, сначала за линией фронта в телекоммуникационном секторе, а потом принял участие в боевых действиях. «Из соображений безопасности он не хотел говорить мне, где именно он находится», – рассказала мать молодого человека, добавив, что получала от него только фотографии и видео домов, разрушенных бомбежками.

Как напоминает «Фигаро», несколько иностранных боевиков погибли за последние недели в Украине, особенно на Донбассе. Легион международной обороны Украины, официальная организация иностранных бойцов-добровольцев, сообщил в начале июня о гибели четырех солдат: француза, голландца, австралийца и немца. Согласно дипломатическим источникам, в боях на стороне украинской армии также погибли два гражданина Великобритании и американец.

Киев, Елена Васильева

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