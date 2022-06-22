Инфляция в Британии достигла максимума за 40 лет

В мае 2022 года инфляция в Британии достигла очередного максимума за 40 лет. Темпы роста потребительских цен в годовом исчислении ускорились до 9,1 процента с девяти процентов в апреле. Это самое высокое значение с марта 1982 года. По данным Британского статистического управления, наибольший рост провоцируют цены на бензин, энергию и продукты питания.

По данным опроса Reuters, инфляция в мае соответствует ожиданиям аналитиков. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,7 процента. В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 8,7% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с марта 2009 года.

Статистики также опубликовали отчет о динамике цен производителей. Главный экономист статистического управления Грант Фитцнер заявил, что цены на товары росли самыми быстрыми темпами за 45 лет, в основном, из-за значительного роста цен на продукты питания. В это же время цены на одежду растут медленнее, чем в прошлый раз, а цены на компьютерные игры так и вообще падают.

Инфляция в Великобритании является самой высокой из семи экономик G7 и, вероятно, будет еще выше. На прошлой неделе британский центральный банк предупредил, что инфляция, вероятно, останется выше 9% в ближайшие месяцы и вырастет до 11% в октябре, когда вырастут регулируемые счета за электроэнергию для домохозяйств.

В ответ на последние данные министр финансов Риши Сунак заявил, что британское правительство делает все возможное, чтобы бороться с резким ростом цен.

Майская инфляция в Великобритании выше, чем в США, Франции, Германии и Италии. Япония и Канада, два других члена G7, еще не опубликовали данные по инфляции за май. Однако ни одна из этих стран не должна приближаться к такому высокому значению, как в Великобритании, считают аналитики.

Лондон, Елена Васильева

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