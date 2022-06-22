В Мюнхене накануне саммита G7 кто-то сжег 8 полицейских минивэнов

За восемь дней до начала саммита G7, который пройдет на юге Германии в альпийском замке Эльмау, в Мюнхене сгорели восемь полицейских минивэнов. Машины стояли перед отелем, где разместились сотрудники полиции, следящие за безопасностью. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя мюнхенской полиции.

Следователи отрабатывают версию поджога транспорта.

Возгорание, как сообщается, произошло около 3 часов ночи в среду перед мюнхенским отелем. В результате никто не пострадал, над городом всю ночь летал вертолет – искал подозреваемы в совершении преступления, но пока никто не задержан.

В преддверии саммита G7 (Великобритания, Франция, США, Канада, Германия, Япония и Италия) различные неправительственные организации планируют демонстрации для повышения осведомленности о ряде глобальных проблем – от глобального потепления до голода и социальных проблем, вызванных ростом цен.

Франц Хасльбек из протестного движения Stop G7 Elmau дистанцировался от поджога полицейских машин в Мюнхене. Он сообщил DPA, что ни одна из организаций движения не имеет никакого отношения к нападению. Он подчеркнул, что движение Stop G7 Elmau готовит мирные демонстрации.

Однако, по данным DPA, это не первый инцидент, связанный с предстоящим саммитом. Во вторник полиция обнаружила повреждение электрооборудования на одном из подъемников, а также надписи баллончиком «G7 verschieben» (Move G7) или «No G7».

Саммит G7, как уже известно, будет сопровождаться серией демонстраций. Более 15 организаций, в том числе немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Немецкий союз охраны природы (NABU), накануне саммита проводят в баварской столице Мюнхене саммит, в котором организаторы ожидают участие несколько тысяч человек из Германии и других стран Европы. Несколько акций протеста также были пройдут в городе Гармиш-Партенкирхен, который находится недалеко от замка, где будет проходить саммит.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер заверила в понедельник, что участникам саммита ничего не угрожает. В Гармиш-Партенкирхене около 7 000 полицейских будут следить за безопасностью, а всего в Баварии будут дежурить 18 000 полицейских. Германия также временно возобновила пограничный контроль – до 3 июля по соображениям безопасности всех въезжающих на территорию страны будут проверять. Это необходимо для того, чтобы не допустить на саммит радикалов.

Мюнхен, Елена Васильева

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