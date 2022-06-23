Парламент и Совет ЕС, а также Еврокомиссия запретили к ним приходить русским лоббистам

Три института Евросоюза запретили доступ в свои помещения лоббистам российских компаний в дополнение к санкциям, принятым после конфликта на Украине.

Первым выступил Европейский парламент. «Отныне представителей российских компаний больше не пускают в помещения Европарламента», – заявила в начале июня его президент, мальтийка Роберта Метсола. – Мы не должны оставлять им места для распространения их ядовитой и ложной пропаганды и нарративов о вторжении в Украину».

Совет (орган государств-членов) и Европейская комиссия последовали этому примеру и «дали указания больше не принимать людей, которые представляют интересы России», подтвердили их представители в четверг, незадолго до начала европейского саммита, посвященного помощи Украине.

Европейские лидеры должны, в частности, возобновить санкции, принятые против России после присоединения Крыма в 2014 году. Соглашение о запрете российских лоббистов было дано на встрече послов государств-членов 15 июня, сообщили они. Представитель Еврокомиссии подтвердил, что придерживается принятого решения.

Реализация этого решения «идет», уточнили в двух учреждениях. Это касается всех представителей российских интересов, зарегистрированных в реестре прозрачности ЕС, чтобы иметь доступ в помещения учреждений для встречи с комиссарами, их сотрудниками и избранными представителями Европы. «Этот реестр представляет собой базу данных, в которой перечислены организации, стремящиеся повлиять на законодательный процесс и реализацию политики европейских институтов», – уточняет Еврокомиссия, которую цитирует «Фигаро». – В нем подчеркиваются интересы, которые защищаются, кем и на какие бюджеты».

Это решение является частью реализации шестого набора санкций, принятых Европейским союзом, который запрещает все консультационные услуги в сфере бизнеса и связей с общественностью. Российские дипломаты, государственные служащие и бизнесмены больше не могут пользоваться льготами и визами для въезда в ЕС. Но гражданам ЕС, которые представляют интересы своих российских клиентов в Брюсселе, до сих пор не мешают осуществлять свою деятельность на европейских форумах.

Брюссель, Елена Васильева

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