Германия сегодня объявит чрезвычайное положение из-за газа

Германия намерена объявить второй из трех уровней предупреждения, что соответствует чрезвычайному положению, из-за неопределенности с поставками газа. Как сообщает Reuters, министр экономики Германии Роберт Хабек хочет выступить с заявлением о безопасности энергоснабжения в 10 часов по местному времени.

В Германии с конца марта действует уровень раннего предупреждения, который является первым уровнем кризиса. На втором уровне меняются механизмы безопасности, но по-прежнему предполагается, что нерыночные меры не нужны.

На втором этапе сбытовые компании пытаются облегчить ситуацию, в том числе за счет большей гибкости в закупках газа, использования резервуаров для хранения или оптимизации потока газа.

Минэкономики оценивает второй этап как ситуацию, когда уже есть перебои с поставками газа или фиксируется исключительно высокий спрос на газ.

«Это приводит к значительному ухудшению ситуации с газоснабжением, но рынок по-прежнему способен компенсировать эти проблемы или спрос без необходимости принятия нерыночных мер», – отметили в Минэкономики.

После объявления чрезвычайного положения, которое является третьим этапом, Федеральное сетевое агентство может решить, каким потребителям газа отдать предпочтение. В этом случае домохозяйства будут иметь приоритет над промышленностью.

В последние дни Россия начала сокращать поставки газа в Европу, объясняя это необходимыми техническими работами на трубопроводах. Хабек же отвергает такие доводы, утверждая, что сокращение поставок из России – это спланированная атака на Германию.

Берлин, Елена Васильева

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