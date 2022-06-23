Германия объявила национальное ЧП по газу

Германия объявила второй из трех уровней предупреждения, который соответствует чрезвычайному положению, из-за неопределенности с поставками газа. По данным Reuters и DPA, пункт, который позволяет энергетическим компаниям перекладывать растущие расходы на газ на клиентов, пока не будет применяться.

«Надежность поставок гарантирована, но газ в настоящее время является дефицитным товаром в Германии», – заявил в обращении к нации министр экономики Германии Роберт Хабек.

В Германии с конца марта действует уровень раннего предупреждения, который является первым уровнем кризиса. На втором уровне меняются механизмы безопасности, но по-прежнему предполагается, что нерыночные меры не нужны.

DPA пишет, что энергетические компании вряд ли смогут поднять цены на газ до разумного уровня в соответствии с Законом об энергетической безопасности.

Для такого шага необходимы два условия, а именно заявление как минимум второй инстанции и заключение Федерального сетевого агентства о том, что импорт газа в Германию значительно сократился. Если это произойдет, компании могут скорректировать цены, чтобы финансовые проблемы не затрагивали весь рынок. При этом заказчикам предоставляется право расторгнуть договор в чрезвычайном порядке.

На втором этапе сбытовые компании пытаются облегчить ситуацию, в том числе за счет большей гибкости в закупках газа, использования резервуаров для хранения или оптимизации потока газа.

Минэкономики оценивает второй этап как ситуацию, когда есть перебои с поставками газа или исключительно высокий спрос на газ.

«Это приводит к значительному ухудшению ситуации с газоснабжением, но рынок по-прежнему способен компенсировать эти проблемы или спрос без необходимости принятия нерыночных мер», – отметили в Минэкономики.

После объявления чрезвычайного положения, которое является третьим этапом, Федеральное сетевое агентство может решить, каким потребителям газа отдать предпочтение. В этом случае домохозяйства будут иметь приоритет над промышленностью.

В последние дни Россия начала сокращать поставки газа в Европу, поскольку на «Северном потоке-1» и «Турецком потоке» начались регулярные технические работы.

Берлин, Елена Васильева

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