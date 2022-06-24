На Мальте туристке отказались сделать аборт, несмотря на гибель плода и прямую угрозу жизни пациентки

Врачи на Мальте отказались делать аборт беременной американке после того, как ее плод перестал быть жизнеспособным из-за острых проблем со здоровьем. По словам ее партнера, которого цитирует агентство AP, женщине угрожает смерть, у нее риск развития сепсиса и кровотечения.

На Мальте действует абсолютный запрет на аборты, а врачам и женщинам, сделавшим аборт, грозит до трех лет тюрьмы, напоминает СМИ.

По словам партнера американки, в больнице паре сообщили, что для прерывания беременности медики должны дождаться прекращения сердцебиения плода или состояния женщины, представляющего непосредственную угрозу ее здоровью.

Мальтийская государственная больница Mater Dei Hospital, где госпитализирована американка Андреа Пруденте, отказалась комментировать состояние ее здоровья, сообщает AP. Врачи наблюдают за ней и дают ей антибиотики, чтобы предотвратить инфекцию. Женщина и ее партнер Джей Уилдрайер должны вылететь в Испанию, где врачи проведут процедуру и избавят ее от мертвого плода.

Тридцативосьмилетняя Пруденте, приехавшая на Мальту в отпуск со своим партнером, находилась на 16-й неделе беременности, когда несколько дней назад у нее началось кровотечение. Поэтому она обратилась в больницу, где ее обследовали. По словам ее партнера, врачи установили, что ребенка уже не спасти, но и аборт проводить отказались, потому что этому препятствуют местные законы.

С понедельника американская пара пыталась организовать транспортировку женщины в Великобританию, но в итоге им через свою страховую удалось организовать транспортировку в Испанию. По словам мальтийского гинеколога Изабель Стабиле, которая помогает американской паре, у Пруденте есть риск сепсиса и кровотечения. Кроме того, ей нужна психихологическая помощь. «Андреа измучена, расстроена и зла», – сообщает партнер женщины Уилдрайер.

По данным Euronews, Мальта – единственная страна ЕС, где действует абсолютный запрет на аборты без каких-либо исключений. Его поддерживают обе местные крупные политические партии на том основании, что законодательство защищает права будущего ребенка. По данным The Times of Malta, от 300 до 400 мальтийских женщин ежегодно выезжают за границу, чтобы сделать аборт.

Мальта, Елена Васильева

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