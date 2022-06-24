Полька забыла младенца в машине на жаре – он погиб

Трагический случай в Польше: молодая мать думала, что отдала ребенка в ясли, а сама на день забыла его в машине на жаре. Ребенок погиб.

Жертвой несчастного случая Щецине стал 18-месячный мальчик. Радиостанция RMF FM сообщает, что женщина в среду отвела старших детей в детский сад и вышла на работу.

Когда днем ​​она пришла забрать 18-месячного мальчика из яслей, удивленные воспитатели сказали ей, что ребенка в тот день вообще не было в яслях. Только тогда женщина заметила, что ее сын остался на заднем сиденье машины. Он был уже мертв.

Прокуратура расследует дело как непредумышленное убийство, с лишением свободы на срок до пяти лет. По состоянию здоровья следователям пока не удалось выслушать мать, вся ее семья находится под наблюдением психолога.

Полиция и спасатели неоднократно предупреждают об опасности для людей или животных, запертых в машине под палящим солнцем.

Температура в автомобиле, припаркованном на солнце, может достигать 90 градусов по Цельсию. В таких условиях детский организм перегревается в два-пять раз быстрее, чем взрослый.

Варшава, Елена Васильева

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