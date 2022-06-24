Западные Балканы возмущены, что ЕС опять обошел их в вопросе членства

Решение о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдове было омрачено напряженной атмосферой после провала переговоров о шаге вперед по присоединению Западных Балкан. Некоторые страны ждали в роли кандидата много лет и хотели бы гарантий, что их там вообще ждут. К примеру, речь идет о Боснии и Косово, которые, в отличие от Украины, пока еще даже не кандидаты.

Лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии выступили на совместной пресс-конференции в четверг, на которой не скрывали своего разочарования тем, что совместный саммит с лидерами блока 27 стран не оправдал надежд региона на вступление в ЕС.

Они подчеркнули, что в болгарском вето на заявки Северной Македонии и Албании о членстве в ЕС не было прорыва, в то время как представители Союза лишь на словах поддержали Косово в либерализации визового режима и выразили абсолютное несогласие со статусом Боснии и Герцеговины.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его усилия по продвижению переговоров о вступлении, но заявил, что так называемое «французское предложение» о прорыве болгарской блокады неприемлемо для его страны, сообщает Balkan Insight.

«Все ... 27 стран, присоединившихся к Союзу, сделали это с гордостью, со всеми привнесенными ими различиями и с полным уважением к своим и иностранным культурным, этническим, языковым и историческим различиям», – сказал Ковачевски. – Все это не было проблемой на их пути в ЕС. Это все, что мы хотим. Ни больше ни меньше. Мы хотим, чтоб сохранялось уважение к языковой, этнической, культурной и исторической самобытности моей нации».

Он сказал также, что хочет, чтобы Северная Македония была уверена в северомакедонской идентичности и языке. Он также требует, чтобы Болгария не выдумывала все новые и новые условия в переговорах о присоединении.

«Северная Македония была страной-кандидатом почти 18 лет. Ровно 21 год назад мы подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации. В марте 2020 года Европейский совет принял решение о безоговорочном открытии переговоров. И сегодня мы все еще здесь, и переговоры [о членстве] еще не начались», – посетовал Ковачевский.

Согласно информации North Politico, лидеры государств-членов рассматривали заявление о том, что Европейский совет «готов предоставить» статус кандидата Боснии и Герцеговине после того, как ими будет реализован «существенный набор реформ».

Однако в четверг вечером, после вето Болгарии, страны-лидеры ЕС лишь призвали к более быстрому разрешению спора. Этот вопрос парламент Болгарии будет решать в ближайшие дни. Лидеры ЕС также призвали Европейскую комиссию оценить прогресс Боснии и Герцеговины в соблюдении установленных критериев.

Продолжает не везти в вопросе членства в ЕС и Грузии. На фоне предоставления статуса кандидатов Украине и Молдове, Грузии снова указали на необходимость провести серьезные реформы, если она также хочет быть принята в группу рассматриваемых кандидатов в будущем.

Страны Западных Балкан априори не против предоставления статуса кандидатов Украине и Молдове, но требуют от 27-ми заверений, что они по-прежнему тоже могут рассчитывать на членство в ЕС. В роли кандидата они годами ждут ускорения доступа.

Албания подала заявку на членство в 2009 году, получила статус кандидата в 2014 году, и только шесть лет спустя Европейский совет одобрил предложение начать переговоры о вступлении. Северная Македония является страной-кандидатом с 2005 года, Черногория – с 2010 года, а Сербия – с 2012 года.

Косово и Босния статус кандидата даже не начали получать.

Белград, Елена Васильева

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