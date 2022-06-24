Дела Джонсона плохи? Британские консерваторы проиграли дополнительные выборы в двух округах

В четверг британские консерваторы проиграли дополнительные выборы в двух округах. Они потеряют два места в Палате представителей, одно место получат победители лейбористов в Уэйкфилде и либерал-демократы в Тивертоне и Хонитоне.

По данным Reuters, результат в округах Тивертон и Хонитон свидетельствует о глубоком недовольстве избирателей правительством Бориса Джонсона. Данные территории всегда считались надежными – у Консервативной партии там было явное преимущество. На последних выборах она набрала 24 тысячи голосов, а ее представитель получил в три раза больше поддержки, чем занявший второе место кандидат от Лейбористской партии.

Сейчас же депутат либерал-демократ Ричард Фурд выиграл у консерватора 6000 голосов. «Пришло время Борису Джонсону уйти, и сделать это сейчас», – сказал Фурд по итогам голосования.

«Это исторический успех либерал-демократов и огромный удар по депутатам-консерваторам, поддерживающим Бориса Джонсона», – заявила партия о своем успехе.

Уэйкфилд долгое время был одним из бастионов Лейбористской партии, которая потерпела поражение от консерваторов округа на последних выборах. Победитель дополнительных выборов Саймон Лайтвуд отметил, что «люди в Уэйкфилде и остальной части страны устали от мошенничества и нечестности правительства». Отметим, что Лайтвуд победил консерватора с разницей около 5000 голосов. На избирательные участки пришли 40 процентов избирателей.

Напомним, что довыборы в двух округах были объявлены в связи с тем, что там подали в досрочную отставку ранее избранные депутаты-консерваторы. Депутат Уэйкфилда Имран Ахмад Хан отдал мандат из-за обвинений в сексуальных домогательствах к 15-летнему мальчику. Неон Пэриш, давний член парламента от Тивертона и Хонитона, подал в отставку после того, как был пойман за просмотром порно в Палате представителей.

Премьер-министр Борис Джонсон уже заявил, что не видит ничего ужасного в результатах выборов, и они не изменят его приверженность правительству. «Правящие партии обычно не побеждают на дополнительных выборах, особенно если это промежуточные выборы», – считает Джонсон. прокуроры проиграли дополнительные выборы в двух округах

Лондон, Елена Васильева

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