Сенатор хотел пересадить органы бездомного мальчика своей больной дочери

Шокирующее дело начал рассматривать суд Лондона. Сенатор из Нигерии и его жена хотели вывезти бездомного 15-летнего мальчика в Великобританию и извлечь его органы, чтобы передать их дочери, страдающей от почечной недостаточности. Как сообщает Daily Mail, супруги были арестованы в Хитроу с 20 000 фунтов стерлингов наличными.

Первым обвиняемым является Айк Экверемаду, политик из Народно-демократической партии со стажем 19 лет, который когда-то был заместителем председателя сената страны. Его жена Беатрис Нваннека Экверемаду – вторая обвиняемая. Свою жертву они пытались вывезти в Британию из Лагоса.

Полиция была предупреждена о потенциальном преступлении и арестовала пару два дня назад в аэропорту Хитроу, когда они пытались сразу сесть на самолет в Турцию, где должна была пройти операция.

По словам чиновников, сейчас мальчик, который должен был пойти на органы, находится под опекой.

Отмечается, что случаи, когда нигерийцев «разбирали» на органы – не единичные. В 2017 году бывший министр правительства Нигерии заявил, что у мигрантов из его страны извлекают внутренности после продажи в рабство.

Феми Фани-Кайоде, бывший министр авиации Нигерии, утверждал, что 75 процентов рабов, у которых извлекают органы в Северной Африке, родом из его страны.

Лондон, Елена Васильева

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