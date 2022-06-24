В Германии отменили закон, действовавший со времен нацизма

В пятницу, 24 июня, парламент Германии отменил закон времен нацизма, который ограничивал информацию об абортах и ​​привел к осуждению нескольких гинекологов.

Спорный параграф 219а Уголовного кодекса, принятый в 1933 году, вскоре после прихода к власти Адольфа Гитлера, запрещал «рекламу» добровольного прерывания беременности (аборта). Врачам, подробно рассказавшим, какие методы аборта они использовали, грозило «до двух лет тюрьмы или штраф». Партии правящей коалиции, Социал-демократы (СДПГ), Зеленые и Либералы (СвДП), проголосовали за отмену запрета, в то время как Христианские демократы (ХДС) и крайне правые (АдГ) проголосовали против.

Приверженность правящих партий

«Давно пора отменить этот закон», – заявил во время парламентских дебатов либеральный министр юстиции Марко Бушманн. Он счел «абсурдным» и «из другого времени» то обстоятельство, что все могут говорить об абортах, а врачи не имеют права должным образом информировать общественность. Отмена пункта 219а была обязательством по коалиционному договору, парафированному в ноябре правящими партиями. Принятый в пятницу закон также отменит штрафы, наложенные в последние годы на врачей, которые предоставили на своем сайте информацию об абортах.

Среди преследуемых практикующих есть Кристина Хенель, врач общей практики в Гиссене (запад), которая стала лицом борьбы за отмену этого положения после того, как была приговорена к уплате штрафа в размере 6000 евро. В июне 2019 года два берлинских гинеколога Беттина Габер и Верена Вейер были оштрафованы на 2000 евро каждая по той же причине. В связи с этим врачи предпочли удалить всю информацию по этому вопросу со своих сайтов и отказались фигурировать в списках, предоставленных центром планирования семьи.

В Германии аборт остается довольно непростым делом. Женщина, желающая его сделать в течение первых 12 недель беременности, должна пройти обязательную консультацию в утвержденном центре. По словам законодателя, целью этого интервью является «поощрение женщины к продолжению беременности». Ежегодно в Германии делается около 100 000 абортов, но в последние годы эта цифра снижается, сообщает «Фигаро».

Берлин, Елена Васильева

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