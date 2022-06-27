Канада отправляет два военных корабля в Балтийское море

В воскресенье Канада направила в Балтийское море и Северную Атлантику два военных корабля, которые присоединились к двум фрегатам, уже присутствующим в регионе, для усиления восточного фланга НАТО. Поясняется, что данный шаг вызван конфликтом на Украине. Корабли HMC Kingston и Summerside будут развернуты в течение четырех месяцев в рамках «мер сдерживания в Центральной и Восточной Европе», начатых после присоединения Крыма Россией в 2014 году, говорится в заявлении ВМС Канады.

В октябре корабли примут участие в учениях по подводному разминированию и поддержат «высокий уровень готовности», что позволит им «быстро и эффективно реагировать в поддержку любой операции НАТО», добавляют в военном ведомстве Канады.

Отправленные ранее корабли HMCS Halifax и Montreal должны вернуться в Канаду в июле. Они принимали участие в операции Reassurance – она направлена ​​на сдерживание России от интервенции в странах Центральной и Восточной Европы и является крупнейшей по численности личного состава возглавляемой Канадой в Европе в течение десятилетия.

Москва, Елена Васильева

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