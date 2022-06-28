Чехи переходят на безалкогольное пиво

В первом квартале этого года чешские пивоварни произвели безалкогольного пива почти на 21 процент больше, чем в прошлом году. Это следует из данных Чешской ассоциации пивоварен и солодовен. По данным ассоциации, производство безалкогольного пива растет с каждым годом и больше всего варится в летние месяцы. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире.

По словам исполнительного директора ассоциации Ферины Ференцовой, Чехия по-прежнему остается страной, где преобладают лагеры и разливное пиво. «Около пяти процентов приходится на специальные, безалкогольные сорта пива и другие сорта», – сказала она на презентации новостей и тенденций за последний год в пивоваренной отрасли Чехии в рамках проекта «Где варится пиво».

«Сокращение содержания алкоголя в пиве, безусловно, является большой глобальной тенденцией», – отметила представитель проекта Марсела Титцлова. Она добавила, что производство безалкогольного пива и различных вариантов вкуса дает пивоварам возможность создавать новые вкусы.

По европейскому стандарту безалкогольным пивом считается солодовый напиток с содержанием алкоголя менее 0,5 процента. По данным ассоциации, больше всего безалкогольного пива ежегодно производится в Чехии летом. В июле прошлого года безалкогольного пива было произведено более чем на 41 процент больше в годовом исчислении, чем в 2020 году. В июне прошлого года производство было почти на 26 процентов больше в годовом исчислении.

По данным ассоциации, в тренде также горькие сорта пива, среди которых появились и безалкогольные варианты. Отечественное пиво также имеет более низкую стоимость, чем иностранные бренды, содержание алкоголя в которых часто превышает пять процентов. Содержание алкоголя алкогольных новинок, которые пивовары сварили в прошлом году, колеблется от 4,4 до 5 процентов.

По данным профсоюза, даже на крупных пивоварнях в тренде пиво верхового брожения, так называемый эль, при производстве которого используются американские сорта хмеля.

Прага, Елена Васильева

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