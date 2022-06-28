Французов призвали немедленно сократить потребление газа, электроэнергии и воды

Французов призвали немедленно сократить потребление газа, электроэнергии, воды и других ресурсов.

Руководители французских агентство TotalEnergies, EDF и Engie считают, что нации необходимо сплотиться перед лицом риска дефицита и резкого роста цен, которые ожидаются следующей зимой.

«Усилия должны быть немедленными, коллективными и масштабными. Каждый жест имеет значение», – отметили Патрик Пуянне (TotalEnergies), Жан-Бернар Леви (EDF) и Кэтрин МакГрегор (Engie).

Агентство по управлению окружающей средой и энергопотреблением (Ademe) перечисляет те меры, на которые могут пойти французы, чтобы сократить потребление. Список советов приводит BFMTV.

Электричество

Даже если энергопотребление электрических устройств в режиме ожидания было снижено в соответствии с европейскими нормами, определенное оборудование все еще может потреблять 2 Вт. Чтобы сэкономить, просто используйте многогнездовые выключатели, которые позволяют подключать несколько устройств и выключать их все одновременно.

Избегайте галогенных ламп и замените их светодиодами.

Светодиодные лампы, безусловно, дороже, но они служат дольше, чем галогенные лампы, и, прежде всего, потребляют гораздо меньше (для ламп с маркировкой A+ или A++).

Конечно, необходимо выключать свет, выходя из комнаты.

Отдайте предпочтение программе Eco для стиральной и посудомоечной машин.

При этом, использование этих устройств должно быть полноценным. Наполовину заполненная стиральная машина потребляет столько же электроэнергии, сколько и полная.

Очистите холодильник

Перемороженный холодильник быстро приводит к перерасходу электроэнергии. Регулярная чистка или даже полное размораживание помогает контролировать расход электроэнергии.

Быстрое приготовление с крышкой

Если вы пользуетесь электрическими плитами, хорошим решением будет накрывать крышками кастрюли во время приготовления пищи, чтобы сохранить тепло. Это может снизить потребление энергии на 25%.

Используйте кастрюли и сковородки, диаметр которых соответствует диаметру ваших конфорок.

Наконец, не забудьте использовать соответствующие аксессуары. Например, для приготовления овощей скороварка более эффективна, чем кастрюля, и, следовательно, более энергоэффективна.

Эти советы также применимы к газовым плитам.

Меньше воды для мытья посуды вручную

Чтобы избежать непрерывной подачи горячей воды, наполните одну из чаш раковины или небольшую чашу. Этот совет также относится к газовым установкам.

Телевизор: изменить на меньший экран

Если вы планируете сменить телевизор, помните, что чем больше экран, тем больше потребляет устройство. Экран диагональю 160 см потребляет столько же, сколько 3-4 телевизора диагональю 80 см.

Правильно отрегулируйте бак для горячей воды

Между 55° и 60° достаточно, чтобы ограничить развитие болезнетворных бактерий и ограничить потребление электроэнергии, необходимой для нагрева воды.

Также не забудьте установить энергосберегающий ручной душ и термостатический смеситель, они позволяют реально сэкономить в долгосрочной перспективе.

В каждой комнате своя температура

Ademe рекомендует поддерживать температуру около 20° в жилых комнатах и 17° – в спальнях, этого достаточно для снижения потребления тепла.

Очевидно, что электронагреватели последнего поколения (инерционные) менее прожорливы, чем старые.

При этом, во избежание теплопотерь можно закрыть каминные топки, двери, ведущие в не отапливаемые помещения (подвал, погреб, кладовую и т.п.).

С другой стороны, никогда не закрывайте вентиляционные решетки, они необходимы для поддержания хорошего качества воздуха в вашем доме.

Наконец, не забудьте снизить температуру на несколько градусов, когда вы уезжаете на целый день. Некоторые обогреватели теперь позволяют программировать эти изменения или даже выполнять их удаленно.

Эти советы также применимы к газовым установкам.

Газ

Помните, что, по данным Ademe, газовое отопление и горячая вода составляют 75% энергетических затрат домохозяйства.

Вспомогательный дровяной обогреватель (топка, закрытый камин, дровяная печь и т. д.) может помочь поддерживать достаточную температуру даже при выключенном газовом котле.

Если вы выбираете дровяной обогреватель, выбирайте устройство, которое обеспечивает высокую энергоэффективность и низкий уровень выбросов окиси углерода и мелких частиц.

Радиаторы

Необходимо два раза в год вытирать пыль с входных и выходных решеток приборов, не класть на них тряпки, не допускать соприкосновения мебели с радиаторами и не реже одного раза в год, перед началом отопительного сезона, проветривать их.

Проветривать помещение

Вопреки расхожему мнению, открывание окон на 5 минут в день снижает потребление энергии, поскольку самого проветривания снижается уровень влажности, сухое помещение нагревается легче и быстрее.

Почистить горелки газовой плиты

В дополнение совету накрывать кастрюли и сковородки во время приготовления пищи для сохранения тепла, не забывайте тщательно чистить конфорки. Если их пламя желтое, это свидетельствует о недостатке кислорода и означает, что они нуждаются в чистке.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»